محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

ينافس النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن عام 2023.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، والتي شهدت تواجد صلاح باعتباره المصري الوحيد في قائمة الأفضل.

ونشر «كاف» قائمة مكونة من 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وجاء على رأس القائمة، محمد صلاح، بجانب السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وخرج ثلاثي الأهلي، محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ومحمود عبد المنعم كهربا، من القائمة النهائية للمرشحين لحصد الجائزة.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين، في 2017 و2018، وحل ثانيًا في 2019 و2022 خلف ساديو ماني.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن مراجعة وتقييم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا تمتد من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

ويقام حفل توزيع جوائز «كاف» بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل، حيث يعلن عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وأفضل لاعب داخل القارة السمراء، وأفضل نادي أفريقي، وأفضل مدرب، وأفضل حارس مرمى في أفريقيا.

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

محمد صلاح (ليفربول)

السنغالي ساديو ماني (النصر)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

الكاميروني فينسنت أبو بكر (بشكتاش)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

المغربي ياسين بونو (الهلال)

المغربي يوسف النصيري (إشبيلية).