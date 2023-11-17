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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى إفريقيا

حبوب
حبوب
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كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة/، عن مغادرة أول سفينتين محملتين بالقمح متوجهتين إلى الصومال وبوركينا فاسو وذلك ضمن شحنات الحبوب المجانية إلى أفريقيا. 
وقال باتروشيف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ: "غادرت أول سفينتين تحمل كل منهما 25 ألف طن، الموانئ الروسية، في طريقهما إلى الصومال وبوركينا فاسو".
وأشار الوزير الروسي إلى أنه يتوقع وصول السفينتين إلى الدولتين المذكورتين في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من هذا العام، مؤكدا أنه سيتم إرسال السفن المحملة بالقمح أيضا إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى زيمبابوي ومالي وإريتريا قبل حلول نهاية هذا العام.
وأكد باتروشيف عزم موسكو إرسال ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي إلى أفريقيا بشكل مجاني بحلول نهاية العام الجاري.

روسيا الصومال أفريقيا بوركينا فاسو