إصابة شابين فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة بإطسا الفيوم

شهد طريق مركز إطسا في محافظة الفيوم" حادث تصادم دراجة نارية بسيارة أجرة "صندوق "وذالك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد سائق الدراجة النارية فاصطدام بسيارة أجرة " صندوق "، مما أسفر عن إصابة قائد الدرجه وشخص آخر بجروح وكسور متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مامؤر قسم شرطة إطسا بالفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة بطريق "قرية جاردو بدائرة المركز ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة شاب يدعي "يوسف علي مفتاح " يبلغ من العمر 15 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسد، و" رجب محمد يبلغ من العمر 14 سنه " ومصاب بكسر في الكتف وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفي إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتيسير حركه المرور أمام المارة بعد توقفها، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق.