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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الثقافة وإعداد طفل المستقبل".. محاضرة بقصر ثقافة جمال عبد الناصر بأسيوط

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شهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر بأسيوط محاضرة تثقيفية بعنوان "الثقافة وإعداد طفل المستقبل"، ضمن الأنشطة المكثفة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بأعياد الطفولة.

خلال المحاضرة ألقى د. مصطفي جاويش، الضوء على دور الثقافة في تكوين الوجدان الاجتماعي للطفل، مؤكدا أن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ تلعب دورا مهما ﰲ ﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ، كون المجتمع والمكون الثقافي ذو تأثير كبير في ﺗﺸﻜﻴﻞ الطابع الشخصي الخاص بالطفل.

جاء اللقاء بحضور ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، والذي تحدث عن تأثير الثقافة على الطفل وفي اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ المتنوعة، موضحا كيف تسهم الثقافة في عمليات تنشئة وتثقيف الطفل وتلبيتها لاحتياجاته في التعبير والاطلاع والإبداع.

هذا وشهد القصر عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للرواد منها ورش التفصيل والخياطة لمصممة الأزياء حفيظة سعد، حيث قدمت شرحا مفصلا لبدايات التفصيل والخياطة والأدوات المستخدمة.

وقدم عدد من المواهب الفنية الشابة والأدبية مجموعة من القصائد الشعرية بجانب مقتطفات من الابتهالات والإنشاد الديني والأغاني الوطنية، وجاء النشاط ضمن فعاليات إقليم وسط الصعيد الثقافي.

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