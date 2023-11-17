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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. عدة إصابات في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة على مخيم جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عدد من المواطنين في مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت مصادر محلية لـ"وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا على الأقل بين حارة الدمج وحارة الحواشين بالمخيم، ما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم الجمعة، مجموعة من المواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات.

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