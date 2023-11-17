زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لإقالة نتنياهو

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يوم الخميس، إلى إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن "الوقت قد حان" لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في إسرائيل.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عرض لابيد رؤيته لـ"حكومة إعادة الإعمار الوطنية"، التي قال إنها سيقودها زعيم آخر من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، لكنها لن تضم رئيس الوزراء ولا "المتطرفين".

وقال لابيد "لقد حان الوقت؟ نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة إعادة إعمار وطنية، سيقودها الليكود، وسيتم استبدال نتنياهو والمتطرفين، وسيكون أكثر من 90 عضوا في البرلمان شركاء في ائتلاف من أجل التعافي وإعادة التواصل".

وأضاف "لقد فقد نتنياهو ثقة مواطنيه، وثقة المجتمع الدولي، والأخطر من ذلك ثقة النظام الأمني".