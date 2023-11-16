وزير الاتصالات اللبناني: إرجاء نظر تقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لجلسة مجلس الوزراء المقبلة

قال وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم إن مجلس الوزراء اليوم الخميس أرجأ نظر بند تقديم خدمة شبكة الإنترنت بشكل مؤقت عبر الأقمار الصناعية تحسبا لانقطاع الاتصالات حال حدوث عدوان شامل على لبنان إلى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله.

وأضاف القرم - في تصريحات له عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم - أن المجلس وافق على البند المتعلق بطلب الموافقة على إنشاء الكابل البحري بين لبنان وقبرص ليحل محل الكابل البحري القديم وذلك بتمويل من هيئة الاتصالات القبرصية.

وأشار إلى أن المجلس قرر أيضا التمديد لشركة "ليبان بوست" لحين إجراء مزايدة رابعة لتكليف شركة جديدة بإدارة هذا القطاع.