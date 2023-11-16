مياه القاهرة: نمتلك أحدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى الكشف عن تسريب المياه

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام احدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح “الشيمى” أنه يتابع يوميًا خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتى تستهدف مراجعة كافة مواقع والمنشآت وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

واستمرت شركة مياه الشرب بالقاهرة على تنفيذ خطط يومية للمتابعة والتفتيش المفاجىء على جميع محطات ومواقع الشركة وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما يتم تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، بمعرفة مهندسي وفنيي الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الشتاء.

وعلى صعيد آخر يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب.

وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقًا لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.