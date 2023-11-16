لعنة "مستر إكس" تكتب نهاية فهمى وهنا الزاهد.. أبرز محطات سنوات الفن والزواج بعد انفصال ثنائي الوسط الفنى

خلال الساعات القليلة الماضية تم الإعلان عن انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، وبعد إعلان الخبر من خلال السوشيال ميديا، تفاعل الجمهور بشكل كبير، وثارت حالة كبيرة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا وجمهور الوسط الفنى، وذلك لأكثر من سبب، وكان الأول منها هو حديث كل منهم عن الآخر فى كل ظهور إعلامى بشكل يحمل كل معانى الحب والتقدير والتفاهم، إلى جانب دعم كل منهم للآخر المتواصل فور نزول كل عمل فنى خاص بالآخر، والسبب الأخير تفائل الجمهور بتكوين ثنائية فنية نجحت وحققت قاعدة جماهيرية، تفائل بها الجمهور أن تستمر، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز محطات سنوات الفن والزواج بعد إنفصال ثنائى الوسط الفنى..

ثنائية فنية بأربع أعمال "هل انقطع الوصال الفنى"

شارك الفنان أحمد فهمى مع الفنانة هنا الزاهد بأربع أعمال كونت ثنائية فنية ناجحة، لاقت قبول واستحسان الجمهور، وحققت الكثير من النجاح فى الوسط الفنى، وكانت الثنائية متنوعة بين السينما والدراما والإذاعة.

بدأت بمسلسل "الواد سيد الشحات" وكان المسلسل هو بداية اللقاء الفنى بينهم، ونجح بسبب الطابع الكوميدى للمسلسل، وظهر التفاهم بين الثنائي بشكل كبير، المسلسل بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، ياسر الطوبجى، والإخراج أحمد الجندى.

وجاء المسلسل الإذاعي "عربى انجليزى"، ليكون لقاء فنى جديد ولكن بطريق آخر، ولجمهور مختلف وهو جمهور الإذاعة، المسلسل بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، عمرو عبد العزيز، دعاء رجب، والإخراج حسين إبراهيم.

وعلى مستوى المسرح قدم الثنائى العرض المسرحى "جوازة معفرتة"، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، إيمان السيد، اوتاكا، والإخراج اوتاكا.

ولجمهور السينما قدم الثنائى فيلم "مستر إكس"، وهو آخر أعمال فنية جمعت الثنائى الفنى، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، والإخراج أحمد عبدالوهاب.

أبرز تصريحات الثنائي عن شائعة الانفصال المتكررة

دائماً كان الاحترام والتقدير هو السمة السائدة والغالبة، لحديث كل من أحمد فهمى وهنا الزاهد، تجاه كل منهم عن الآخر، وفى الفترة الأخيرة ترددت الكثير من الأقاويل والشائعات عن خلافات وإنفصال بينهم، وفى إحدى اللقاءات لأحمد فهمى أكد أنه لا يجبر هنا زوجته عن اختيارات أعمالها الفنية، على العكس تماماً أنه يقدم مجرد الرأي والنصيحة، والقرار المطلق لها، ثم قال "افرض أنا وهنا فى يوم انفصلنا هتبقى دمرت كيان تانى عشان تشبع رغباتك فى إنها تشتغل ازاى أو لا".

وعلى صعيد آخر سألت هنا الزاهد فى لقاء تلفزيونى لها على هامش فيلم "مستر إكس" عن حقيقة الخلافات وعن الطلاق، ردت هنا رد صادم رغم عقلانيته وقالت "لو فى أى حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها، مبحبش أرد آه أو لأ عشان الموضوع ميكبرش"، وهو ما فسره البعض أنه حال استقرار الحياة يكون الرد بنفى مطلق وبكل ثقه.

لعنة فيلم "مستر إكس"

تدور أحداث الفيلم الأخير الذي جمع الثنائى الفنى أحمد فهمى وهنا الزاهد، حول شخص أسس جمعية سرية والهدف منها مساعدة الأزواج للطلاق من زوجاتهم، وكأن قصة الفيلم حدثت فى الواقع، وأول الناجحين فى المؤسسة هو مؤسسها الفنان أحمد فهمى، وطالت لعنة الفيلم حياة الثنائى المشارك به.