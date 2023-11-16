محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة.. صور

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح اليوم الخميس، اصطفاف المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية 37 مليون و 152 ألف جنيه ، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، العميد محمد عدلي مدير إدارة مرور المنوفية ، المهندس إبراهيم مرعي مدير الإدارة الفنية بالديوان العام .



وأشار المحافظ إلى أن المنوفية تعد أولي محافظات الجمهورية في توريد معدات منظومة النظافة لهذا العام 2023/2024 ، مضيفاً أن المعدات الجديدة تضم 3 سيارات مجهزة برج إنارة ، 4 سيارات مجهزة قلاب 6 طن ، 3 سيارات مجهزة قلاب 20 طن ، 3 سيارات مجهزة شفط مياه كسح ، 1 سيارة مكنسية بإجمالي 14 معدة للمساهمة فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة ، موجهاً بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي أن تشمل وحدة التدخل السريع وكافة مراكز ومدن المحافظة لإحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً علي ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب .



فيما أكد المحافظ على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى ، لافتاًَ الي أن تلك المعدات ستساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين فضلاً عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ .

IMG-20231116-WA0023

IMG-20231116-WA0024

IMG-20231116-WA0027

IMG-20231116-WA0028

IMG-20231116-WA0026

IMG-20231116-WA0029

IMG-20231116-WA0025

IMG-20231116-WA0031