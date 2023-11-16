أبوظبي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان

دعا وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، إلي وقف فوري لإطلاق النار في السودان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الإماراتي في الاجتماع الافتراضي الوزاري لمجلس الأمن والسلام للاتحاد الأفريقي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

وترأس الاجتماع، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، رئيس مجلس السلام والأمن محمود علي يوسف، بمشاركة سكرتير عام منظمة إيغاد الدكتور ورقنه جيبيهو، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي .

وشدد الشيخ شخبوط بن نهيان، علي موقف بلاده الثابت بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة تعزيز الجهود لدعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني على تشكيل الحكومة، بما يعزز أمن واستقرار السودان ويلبي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والازدهار.

وتابع أن بلاده بذلت جهودا حثيثة لتخفيف حدة الظروف الإنسانية الصعبة في السودان، وخصصت 50 مليون دولار أمريكي كمساعدات إغاثية للشعب السوداني الشقيق، وأنشأت جسورا جوية وبحرية لتسهيل نقل الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية.

وأضاف إن الإمارات افتتحت مستشفى ميدانيا في تشاد، في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي من الدولة للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية، ودعما لتشاد الصديقة لتخفيف آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.