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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية مركزية لمصر.. ونرفض التهجير

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني
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قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية، حيث لعبت مصر أدوارا كثيرة جدا في دعم ومساندة الفلسطينيين ووقف عمليات العدوان التي نشهد أحدث حلقاتها في الوقت الحاضر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنّ هذا العدوان مصحوب بضغوط شديدة على الدولة المصرية سواء بتهجير فلسطينيين من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، والرد المصري كان حاسما وقاطعا منذ اليوم الأول، فهناك رفض رسمي وشعبي لهذه المسألة تماما بالنسبة إلى تهجير سكان القطاع لأي مكان مثل سيناء أو أي أرض أخرى منعا لإنهاء حل الدولتين والقضاء على الدولة الفلسطينية، أو حماية الأمن القومي المصري.

وتابع، أن معبر رفح مفتوح باستمرار وتضغط مصر بشدة لإدخال المساعدات رغم التعنت الإسرائيلي وأحدثها دخول شحنة الوقود مؤخرا، وكل هذه الجهود واضحة للعالم كله وسدت منافذ كثيرة جدا، فالضغوط مستمرة ولكن الرفض المصري يسد المنافذ رغم أن الأطراف التي تتربص بمصر لا تعدم السبل والحيل للالتفاف عليها وممارسة الضغوط بأشكال جديدة سواء كانت تصريحات من مسؤولين إسرائيليين أو المحفزات، وكل هذا الكلام يتحطم على صخرة الرفض الرسمي والشعبي لتهجير الفلسطينيين. 
 

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