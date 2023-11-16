باحث سياسي: حرب غزة جعلتنا أمام مشهد إقليمي معقد ومرتبك

قال كرم سعيد باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحرب على غزة لها ارتدادات سلبية كبيرة على الإقليم وهو ما ظهر في المواجهات وحالة العنف على الحدود اللبنانية بمنطقة الجنوب اللبناني ثم التطور الحادث باستهداف بعض القواعد العسكرية في سوريا والعراق ورد الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع تابعة لإيران وقصف إسرائيل مطار دمشق ومطار حلب مرتين متتاليتين طوال الأيام التي خلت.

وأضاف الباحث خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الخميس: "نحن أمام مشهد إقليمي معقد ومرتبك، وكانت هناك تحذيرات مصرية طوال الوقت من مخاطر الانزلاق إلى العنف الإسرائيلي ضد المدنيين وقطاع غزة، ولكن إسرائيل حتى اللحظة تحظى بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية، حيث مُنيت مشاريع القوانين بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بالفشل بسبب الفيتو الأمريكي".

وتابع سعيد: "كان هناك رؤية لدى أمريكا وإسرائيل بعد 7 أكتوبر لتوظيف الحادث للقضاء على حركة حماس وتصفية القضية الفلسطينية لكن ما حدث هو العكس حتى هذه اللحظات، فما حدث في 7 أكتوبر انتكاسة كبيرة لإسرائيل، هو لم يعري جهاز المخابرات الإسرائيلي فقط، ولكن ضرب الدولة الإسرائيلية في عمق، وفقد المستوطن الإسرائيلي الثقة في القيادة السياسية والعسكرية".



