أكاديمية الفنون توقع بروتوكول تعاون لدعم جودة العملية التعليمية

وقعت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية برئاسة الدكتور محمد حسن عبد العظيم، وبحضور كل من: الدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور محمد صالح نائب رئيس أكاديمية السادات، والدكتور محمد كمال عميد المعهد العالى للسينما بالإسكندرية، والدكتور مسعد رضوان، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية لأكاديمية الفنون المصرية.

يهدف البروتوكول إلى إثراء التعاون العلمى فى مجالات البحث العلمى والتدريب والاستشارات والأنشطة الطلابية بهدف توظيف الخبرات الإدارية فى دعم جودة العملية التعليمية.

وأعربت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدة أنه بداية مبشرة للطرفين ومتمنيه تحقيق مزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ومن جهته أكد الدكتور محمد حسن، أن أكاديمية الفنون هى صرح فريد ومتميز من نوعه، مضيفا أننا سوف نسعى لتحقيق مزيد من التعاون بما يخدم العملية التعليمية.

كما أشاد حسن، بالزيارة التى نظمتها الأكاديمية برئاسة الدكتور غادة جبارة لمتحف الفنون الشعبية الذي يتميز بكونه أول متحف شامل لعناصر الثقافة والتراث الشعبي.