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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة المهنيين بمستقبل وطن تواصل سلسلة اجتماعاتها في عدد من المحافظات لتأييد الرئيس السيسي

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واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، عقد اجتماعاتها التنظيمية، وذلك في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالمحافظات الثلاثة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والاقسام.

بدأت الاجتماعات بعزف السلام الجمهوري، وعرض فيديو لفاعليات الأمانة، ثم مناقشة خطة التحرك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تمت مناقشة خطة الأمانة، لتكثيف التواجد والتواصل بين المواطنين، من خلال تنظيم الفعاليات الخدمية لمختلف الفئات، في المرحلة القادمة، كما شهد الاجتماع نقاشًا بين المشاركين، حول القضايا المرتبطة باختصاصات الأمانة.

الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي