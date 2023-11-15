مجلس الوزراء اللبناني يعقد غدًا جلسة برئاسة ميقاتي

يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، صباح غد الخميس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي؛ لمناقشة جدول أعمال من عدة بنود وذلك في أعقاب إلغاء الجلسة التي كانت مقررة، أمس الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المقدر بثلثي عدد أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوًا.

وكان من المقرر أن تنظر جدول أعمال من 16 بندًا أبرزها طلب وزارة الخارجية اللبنانية على منح تصريحين لطائرتين عسكريتين إحداهما كندية والأخرى بلجيكية في ضوء مقترحات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحكومة لبحث طلبات إجلاء الرعاية الأجانب ب لبنان في ظل التهديدات الأمنية في البلاد جراء العدوان الاسرائيلي المحتمل على لبنان.

كما يتضمن جدول الأعمال طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الانترنت بشكل مؤقت عبر الأقمار الصناعية وعلى قبول منحة من منظمة غير حكومية لتقديم هذه الخدمة وذلك في تحسبا لانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن البلاد في حال قيام اسرائيل بعدوان شامل على كافة الأراضي اللبنانية.

وقد ينظر المجلس خلال الجلسة بنودا من خارج جدول الأعمال.