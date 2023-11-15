"تعزيز الحياة الديمقراطية"أهم محاور ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب بمكتبة المنصورة العامة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة البرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء فعاليات ملتقي الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك.... الكلمة كلمتك"، بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب، واتحاد طلاب تحيا مصر، وأعضاء شباب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وطلبة المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وأدار الحوار بملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب نسمة كمال الدين مسئول برلمان الطلائع بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، يليه أيات من الذكر الحكيم والقارئ حسين عوض حسين، ثم كلمه الدكتورة ايمان ابو الغيط مدير عام مكتبة مصر العامة والترحيب بالحضور، ثم كلمة منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، حيث رحبت الضيوف كلا بصفته وإسمه وأعضاء برلمانى الطلائع والشباب وأعضاء طلاب تحيا مصر وأعضاء شباب البرلمان ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وطلبه الخدمه الاجتماعيه وذكرت فى كلمتها أن الشباب هم الحاضر والمستقبل وهم الامل، وحثت الشباب على المشاركة السياسية بفعالية اكتر فى هذه اللقاءات، حتى يتسنى لهم المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

كما حاضر فى هذا اللقاء الدكتور على يحيى الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالمنصورة، وتحدث عن الشروط الواجب توافرها في المرشح، وعدد المقاعد بالنسبة للسيدات والشباب والشيوخ، وعن السن المناسب للناخب للمشاركة فى الإنتخابات، وعن أنواع السلطات، وعن الغرامة التى فرضت قبل ذلك هل تم تنفيذها ام لا، وحث الشباب أيضا على المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لأنهم هم المحرك الرئيسى والأساسى فى المجتمع.

أعطيت الكلمة بعد ذلك إلى بعض الشباب وتكلم عن مدى إستفادته من كل ما تقدمه مديرية الشباب والرياضة، من برامج وأنشطة وفعاليات كانت لها دور فعال فى مشاركته فى نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واكتسب خبره من خلال هذه الملتقيات والندوات التى تتعلق بتنمية الوعي السياسي والانتماء لدى الشباب.

فيما تضمنت فعاليات ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب، فقرات فنية منها أنشودة عن فلسطين تضامنًا مع إخواننا في غزه، من الطليعه آية الله مصطفى، وفقرة شعرية وقصيدة فى حب مصر .

وفى ختام اللقاء كرمت الدكتورة ايمان ابو الغيط مدير عام مكتبة مصر العامة، بعض الشباب والفتيات الذين كان لهم حضور وتفاعل أثناء فعاليات الملتقى بتوزيع هدايا تذكارية عليهم فى نهاية الملتقى.

يأتي تنفيذ فعاليات ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني والأخصائيين، وفريق العمل بالإدارة.

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