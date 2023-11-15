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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سمير فرج: 68% من الأمريكيين طالبوا بوقف إطلاق النار

اللواء سمير فرج،
اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي
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كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تطورات الدعم الأمريكي للإسرائيليين بشأن ما يحدث في قطاع غزة.

وأكد اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن هناك  11 دبلوماسيا من الخارجية الفرنسية أرسلوا للرئيس ماكرون رفضهم القاطع لسياسته التي تدعم مجازر الاحتلال في قطاع غزة، منوها أن رئيس حكومة كندا رفض أيضا قيام إسرائيل بعدة غارات على القطاع.

وقال سمير فرج إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد شعبيته في الرأي العام الأمريكي بسبب دعمه لمجازر الاحتلال، خاصة أنه سيدخل الانتخابات الأمريكية بعد عام مقبل، لافتا إلى أن 68% من الأمريكيين طالبوا بوقف إطلاق النار.

وتابع المفكر الاستراتيجي: هناك مخطط ضد أنطونيو جوتيريش لإزاحته عن الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد وصفه غزة بأنها «مقبرة أطفال»، وهذا حدث مع الأمين العام الأسبق، بطرس غالي.

اللواء سمير فرج الدعم الأمريكي للإسرائيليين قطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن