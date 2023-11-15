وزير الخارجية السعودي ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان المستجدات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، آخر المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، وتطورات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وشدد ابن فرحان - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" على أهمية وقف إطلاق النار بشكلٍ فوري، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين والمستشفيات، والتي كان آخرها اقتحامهم لمستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وأكد أهمية المسارعة في تأمين الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية الضرورية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري لتخفيف حجم المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.