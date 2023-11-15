جيسيكا حسام أصغر فنانة مصرية تشارك في بطولة فيلم إيطالى

تلقت الممثلة الشابة جيسيكا حسام إشادات عن دورها في فيلم The Goat، بعد عرضه في مهرجان روما السينمائي وتصدرت صور جيسيكا حسام الصحف والمواقع الفنية الإيطالية مع الحديث عن أدائها في الفيلم.

وتدور احداث الفيلم حول أزمة إجبار الفتيات القاصرات على الزواج من رجال أكبر منهن، كذلك رحلة فتاة في الصحراء في محاولة لإنقاذ مصدر المياه في قريتها من جشع شركة أجنبية.

وتجسد جيسيكا دور فتاة تدعى "هادية" وتبلغ من العمر 11 عاما تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب "هادية" إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

وتشارك جيسيكا حسام دور البطولة إلى جانب عمرو سعد وسيد رجب ومن إخراج إيلاريا بوريللي، حيث يعد ثاني مشاركاتها السينمائية بعد فيلم "برا المنهج"..

الفيلم من بطولة عمرو سعد، جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

وبدأت جيسيكا حسام مشوارها الفني في مسرح أمين وشركاه، كما شاركت في فيلم برا المنهج للمخرج عمرو سلامه، وعلى صعيد الدراما شاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل بخط الإيد وليه لأ للمخرجه مريم أبو عوف وحكايات چي چي للمخرجه منال الصيفي والاختيار ٢، وكامل العدد 1 والذى عرض في رمضان 2023 وقدمت دور ابنة الفنانة دينا الشربيني، كما تستعد حاليا لتصوير كامل العدد السيزون الثاني للمخرج خالد الحلفاوي.