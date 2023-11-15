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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

واشنطن: لم نوافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في غزة

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة "لم توافق على عمليات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء" في قطاع غزة، لافتًا إلى أنها تنتهج السلوك نفسه بالنسبة إلى القرارات العسكرية الأخرى التي تتخذها إسرائيل.

وقال كيربي حسب ما أفادت بذلك فضائية العربية الحدث، اليوم الأربعاء: "كنا دائما واضحين جدًا مع شركائنا الإسرائيليين حول أهمية الإقلال من الخسائر المدنية. كنا أيضًا واضحين جدًا معهم لجهة وجوب التحلي بانتباه خاص حين نتحدث عن المستشفيات".

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب من المستشفى الأكبر في القطاع بعد ساعات طويلة من التفتيش والتدقيق في هويات الموجودين في المكان، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/ الحدث".

وأكد أن الجيش ما زال في محيط المستشفى ويواصل حصاره، مشيرًا إلى أن الجيش فجر قبو مبنى الجراحات في المكان.

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