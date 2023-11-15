أسامة عصمت أمينًا عامًا لحزب «حماة المستقبل» بالإسكندرية

أصدر المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، قرارا بتعيين اللواء دكتور أسامة عصمت الشناوي، أستاذ القانون الجنائي ومسرح العمليات بأكاديمية الشرطة، أمينا عاما لحزب حماة المستقبل بالإسكندرية، وتضمن القرار أيضًا تعيين اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية الأسبق، أمينًا عامًا مساعدًا للحزب بمحافظة الإسكندرية.

وعبر المهندس علي عبده، عن سعادته بانضمام تلك القامات الوطنية التي أفنت حياتها في خدمة الوطن والمواطنين، من خلال عملهما في وزارة الداخلية إحدى المؤسسات الوطنية وأحد روافد الأمن في مصر، لافتا إلى أن اللواء أسامة عصمت الشناوي واللواء محمد علي حسين، يتمتعان بخبرات كبيرة يسعى حزب حماة المستقبل الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس حزب حماة المستقبل، أن محافظة الإسكندرية من أهم المحافظات المصرية التي يسعى الحزب إلى التواجد فيه بكثافة وكانت تحتاج إلى شخصيات قيادية تجيد التعامل مع الجماهير، لاسيما وأننا نستهدف الوصول إلى كل المواطنين في كل بقعة من أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

بدوره، أعرب اللواء أسامة عصمت الشناوي، عن سعادته لاختياره وتكليفه كأمين عام لحزب حماة المستقبل بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن أجندة عمل الأمانة والأسس والمعايير التي سيتم اختيارات قيادات المحافظة من هيئة مكتب المحافظة وأمناء الأقسام، لافتا إلى أن الاعتماد على المرأة والشباب كمكون رئيسي في كافة التشكيلات التي نستهدفها وفق رؤية الحزب.

وأضاف أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الإسكندرية، أن الحزب سيكون له دور رئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة لتقديم كل أنواع الدعم والحشد الجماهيري اللازم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، خاصة أننا من أول الأحزاب التي أعلنت دعمنا للرئيس السيسي منذ فتح باب الترشيح.

من جانبه، أعرب اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية الأسبق، عن سعادته لاختياره وتكليفه بمنصب الأمين العام المساعد لحزب حماة المستقبل بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب مع اللواء دكتور أسامة عصمت الأمين العام للمحافظة، لإبراز جهود الحزب وعمل القيادة السياسية وسط الشارع السكندري خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاعتماد على المرأة والشباب كمكون رئيسي في كافة التشكيلات التي نستهدفها وفق رؤية الحزب.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب حزب حماة المستقبل بمحافظة الإسكندرية، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق انتخابي هام سيكون لنا فيه دور فاعل من خلال توعية الناخبين أولا بأهميتها، ثم ضرورة الحشد للتأكيد على الدعم المطلق للقيادة السياسية التي قدمت ولا تزال تقدم الكثير والكثير لخدمة مصر وأهلها، ولاسيما وسط الضغوط الدولية التي تتعرض لها مصر في أعقاب دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية.