جاريث بيل: نصحيتي لبيلينجهام هي أن تفعل ما يريده الإعلام

وجه جاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، نصيحة إلى جود بيلينجهام لاعب النادي الملكي، للنجاح في صفوف الفريق.

وكان بيل يلعب لصفوف نادي ريال مدريد منذ عام 2013 حتى رحل عن صفوف الفريق في 2022 للإنضمام لصفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

وعانى جاريث بيل من بعض الانتقادات خلال فترة تواجده في النادي الملكي، لعدم تحدثه باللغة الإسبانية وأيضاً بسبب سوء أداءه في الملعب.

وقال بيل في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، موجهاً خلالها نصيحة لبيلينجهام المنضم حديثاً للفريق: "أكبر نصيحة يمكن أن أقدمها لبيلينجهام هي أن تفعل ما يريده الإعلام، تحدث معهم، أنت في الأساس دمية، سوف تتلقى الكثير من الانتقادات، افعل ما تريده الصحافة".

وأضاف: "ربما كانت هذه مشكلتي، لأنني لم أرغب في القيام بذلك، أردت فقط أن ألعب كرة القدم وأعود إلى المنزل، وهذا جعل الأمور صعبة بالنسبة لي وجعلهم يهاجمونني قليلاً".

وأتم اللاعب الويلزي: "لذا ما عليك فعله هو التحدث بعد المباريات، والتأكد من التحدث باللغة الإسبانية".جدير بالذكر أن بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك مع الفريق في 14 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً وصنع 3 آخرين.