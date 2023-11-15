محافظ جنوب سيناء يشارك في فعاليات توعوية بأخطار مرض السكري

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في الفعاليات التوعوية والتثقيفية،التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية ، داخل المنشآت بمحافظة جنوب سيناء والتى أقيمت اليوم الأربعاء داخل مجلس مدينة شرم الشيخ بمناسبة اليوم العالمي للسكر .

تتصمن الفعاليات عمل كشف سكر عشوائي و قياس للضغط كما شاركت في الفعاليات الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

تقوم الهيئة بعمل جلسات توعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر مرض السكري وأهميه الكشف المبكروكيفية الوقاية منه، وطرق العلاج الحديثة.وكيفية التعامل مع مضاعفات المرض، كما يتم توزيع مطويات توعوية حول المرض، وأثنى المحافظ على تلك الفاعليات مؤكدا تقديم كافة التسهيلات لهم في كافة الأماكن التي تقام بها هذه الفعاليات بما يبصب في الحفاظ على صحة المواطنين.

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