قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة بروضة السيدة زينب

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني مجموعة من الورش الفنية للأطفال ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، في روضة السيدة زينب اعتبارا من غد الخميس ,

كما يقيم قصر ثقافة ٢٥ يناير، ورشا ثقافية وفنية، تتضمن ورش فنون تشكيلية، ورش أشغال يدوية لعمل تاج من الفوم، ورش حلي من الخرز والصوف، وورش لعمل أقنعة من الفوم الملون، إلى جانب مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة عن أشهر أقوال المأثورة للشخصيات المشهورة .

ويشهد يوم 23 نوفمبر احتفالية فنية، تتضمن مسابقة ثقافية بعنوان "حزر فزر"، إلى جانب ورش فنية لعمل مجسمات من الكانسون الملون لشخصية رجل الثلج، بالإضافة إلى ورشة للرسم على وجوه الأطفال.

الفعاليات تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافى للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق خطة هيئة قصور الثقافة المنفذة بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات، دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.