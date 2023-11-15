ads
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة بروضة السيدة زينب

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني  مجموعة من الورش الفنية للأطفال ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، في روضة السيدة زينب اعتبارا من غد الخميس ,  

كما يقيم قصر ثقافة ٢٥ يناير، ورشا ثقافية وفنية، تتضمن ورش فنون تشكيلية، ورش أشغال يدوية لعمل تاج من الفوم، ورش حلي من الخرز والصوف، وورش لعمل أقنعة من الفوم الملون، إلى جانب مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة عن أشهر أقوال المأثورة للشخصيات المشهورة .

ويشهد يوم 23 نوفمبر احتفالية فنية، تتضمن مسابقة ثقافية بعنوان "حزر فزر"، إلى جانب ورش فنية لعمل مجسمات من الكانسون الملون لشخصية رجل الثلج، بالإضافة إلى ورشة للرسم على وجوه الأطفال.

الفعاليات تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافى للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق خطة هيئة قصور الثقافة المنفذة بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات، دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.

الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني الورش الفنية للأطفال المشروع الثقافي بالمناطق الآمنة بديلة العشوائيات السيدة زينب