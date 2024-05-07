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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

جبالي يحيل عددًا من الاتفاقيات الدولية للجان المعنية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، هما:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25 /12 /2023.

المستشار الدكتور حنفي جبالي اتفاقيتين دوليتين الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية