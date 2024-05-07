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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. سان جيرمان يستضيف بوروسيا بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
* إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:
10:00 باريس سان جيرمان الفرنسى × بوروسيا دورتموند الألمانى
* الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الأهلي × الاتحاد السكندري
 

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