تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
* إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:
10:00 باريس سان جيرمان الفرنسى × بوروسيا دورتموند الألمانى
* الدورى المصرى الممتاز:
07:00 الأهلي × الاتحاد السكندري
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. سان جيرمان يستضيف بوروسيا بإياب نصف نهائي دوري الأبطال
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى: