تشاهدون اليوم.. سان جيرمان يستضيف بوروسيا بإياب نصف نهائي دوري الأبطال

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:

* إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا:

10:00 باريس سان جيرمان الفرنسى × بوروسيا دورتموند الألمانى

* الدورى المصرى الممتاز:

07:00 الأهلي × الاتحاد السكندري

