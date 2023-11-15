ارتفاع الأسهم الأمريكية في جلسة اليوم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في مستهل جلسة، اليوم الأربعاء، بعدما عزز تراجع مؤشر أسعار المنتجين وجهة نظر تقول إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، بينما قفزت أسهم شركة تارجت عقب توقعات متفائلة للربع الذي تتخلله عطلات كثيرة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، الذي يقيس أسعار الجملة، بنسبة 0.5 بالمئة ليسجل أكبر انخفاض شهري له منذ أبريل 2020. ومع ذلك، لم تكن جميع البيانات الاقتصادية إيجابية، حيث انخفضت مبيعات التجزئة أيضًا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.02 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 34906.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.60 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 4505.30 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 52.89 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 14147.27 نقطة.