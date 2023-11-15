سامح شكري يطالب بضرورة وقف إطلاق النار في غزة دون شروط ودخول المساعدات الإنسانية

أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عمليات التهجير، وكذا ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح، وأن ما يتردد من دعوات لا تراعى حقائق الأمور في هذا الشأن إنما تهدف لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالبعد الإنساني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارحية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن عقب ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

وأشاد شكري بالعلاقات بين مصر وأيرلندا، والمبنية على الصداقة والسعي للارتقاء بالروابط التي تجمع البلدين، كما أشاد بالمواقف التي تتخذها أيرلندا دعما للقضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وقال "إن المباحثات تركزت حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث أن الوضع الإنساني هناك لا يحتمل ولابد من وقوفه فورا، كما لا يمكن لعمليات عسكرية أن تأتي بهذا العدد من الضحايا، حيث وصل إلى حوالى 12000، نصفهم تقريبا من الأطفال"، مشددا أن مصر تعمل على توفير كافة احتياجات المدنيين في القطاع.