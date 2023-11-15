اليوم.. صالون التنسيقية يناقش «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية في الانتخابات الرئاسية»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء اليوم، صالونا نقاشيا تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية».

ويناقش الصالون عدد من المحاور، منها؛ أولى خطوات الحملات مع بدء العملية الانتخابية، والمؤتمرات الانتخابية الخاصة بكل مرشح وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الترويج التي تعتمد عليها حملات المرشحين للرئاسة في الدعاية الانتخابية، والرسائل الأساسية التي تركز عليها الحملات، والبرامج والرؤى الانتخابية.

يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلًا من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

