الزمالك ينتظر رد أوسوريو بشأن مستحقاته المتأخرة

ينتظر مجلس إدارة الزمالك، الرد الأخير لمدرب الفريق السابق خوان كارلوس أوسوريو، بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة لدى النادي .

وكان مجلس الزمالك قد اجتمع بالمدرب أوسوريو أمس الثلاثاء وطلب منه جدولة المستحقات، وأكد أوسوريو أنه سيفكر في طلب الزمالك ويرد على المجلس بعد ساعات قليلة .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة توت عنخ أمون الودية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمد عبد الغني - أحمد ذكي - أيمن الجزار .

خط الوسط: محمد حسام " بيسو" - محمد أشرف " روقا" - كريم عبد الحق - محمد صلاح.

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.