الإنسانية تدين إسرائيل.. قانونيون دوليون: اقتحام مستشفى الشفاء جريمة حرب.. وكل تحركات جيش الاحتلال فى غزة تقود نتنياهو ومسانديه إلى محكمة العدل الدولية

فى تحد سافر للعالم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ ساعات فجر اليوم الاربعاء باحات مستشفى الشفاء وهاجموا عشرة الاف فلسطينى ما بين اطفال خدج ومصابين فى العناية المركزة وسبعة الاف نازح من الاطفال والنساء وكبار السن وقصفت المبانى بلا رحمة قبل الاقتحام هى بذلك جريمة حرب تستوجب محاكمة من أصدر الاوامر بهذا الاقتحام امام محكمة العدل الدولية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الخاص لـ "البوابة نيوز": هى جريمة حرب هذه المجازر البشعة والهجوم الغير مبرر من آليات عسكرية على مدنيين عزل وقتل اطفال ونساء وعجائز ومبتسرين ورضع فى حضانات ،انا ادين كل هذا واعتبره جريمة حرب تلك الاقتاحامات المتكررة للمستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات والتى نصت على حمايتها بموجب اتفاقية جنيف وهي مجموعة من أربع اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864م وآخرها في عام 1949م تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره.

الاتفاقيات الأربع التى خالفتها إسرائيل هي:

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

أهداف اتفاقيات جنيف

قال الدكتور عبد العزيز زيدان، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة الأردن لـ " البوابة نيوز ": بالتسجيل الصوتى الذى اذاعه دكتور منير البرش مسؤل الصحة مع مسؤل جيش الاحتلال هو قدم دليل ادانة جيش اسرائيل كمجرم حرب وخالف اتفاقيات جنيف التى تهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، بما في ذلك المدنيين وأسرى الحرب، وكذلك الأشخاص الذين تم استبعادهم من الأعمال العدائية، مثل الجرحى والمرضى والغرقى.

وأضاف :خالف جيش الاحتلال مبادئ اتفاقيات جنيف الاربعة الأساسية وهي: اولا.. مبدأ عدم التمييزعلى أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو أي أساس آخر ، ثانيا..مبدأ الإنسانية: يجب معاملة جميع الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف معاملة إنسانية، حتى لو كانوا من أعداء الدولة ، ثالثا..مبدأ الحماية لجميع الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف من الأذى ، رابعا..مبدأ الرعاية: يجب أن يتلقى جميع الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة.

أهمية اتفاقيات جنيف

واختتم : نحن لسنا فى غابة وهناك قانون يجب احترامة و تعد اتفاقيات جنيف من أهم المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في وقت الحرب. وقد ساعدت الاتفاقيات في الحد من معاناة المدنيين وأسرى الحرب في العديد من النزاعات المسلحة ولكننا أمام جيش قاتل وكل تحركات جيش الاحتلال فى غزة جرائم حرب