بنك saib يوقع بروتوكولا مع مؤسسة مجدي يعقوب لدعم مرضى القلب

وقع بنك saib- أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي- بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، تتضمن تقديم الدعم للمؤسسة لإنشاء إحدى غرف الأشعة والكشف بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد بالقاهرة، بالإضافة إلى دعم عدد من عمليات القلب المفتوح وتقديم التدريب لثمانية ممرضات لمدة عام كامل. يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لبنك saibلخلق القيمة المضافة في المجتمعات التي يعمل بها، ودعم شتى المجالات في إطار المسئولية المجتمعية.

وقع البروتوكول في مقر البنك كل من طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، ودينا الجزار نائب الرئيس لشئون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.

حضر مراسم التوقيع طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية ، وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع وفريق التسويق والاتصال المؤسسي. كما شهدت مراسم التوقيع حضور مي بدوي مستشار التنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والاستاذة مي سعود مسؤولة العلاقات بالمتبرعين.

أكد طارق الخولي أن قيام البنك بتقديم هذا الدعم الجديد لمؤسسة مجدي يعقوبلأمراض وأبحاث القلب يأتي في إطار المسئولية المجتمعية للبنك، وحرصاً منه على القيام بدور فعال في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن البنك يُولي اهتمامًا كبيرًا لتوجيه تبرعاته ومساهماته لصالح الجهات التنموية التى لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع وتطويره على مختلف المستويات، وأشار إلى أن البنك يسعى إلى توفير مختلف سبل الدعم للشرائح التي تحتاج إلى رعاية من أبناء المجتمع، وهو نهج يعتمده البنك ويسعى دوماً إلى نشره.

من جانبها، أكدت دينا الجزار، على أهمية التبرعات التي تتلقاها المؤسسة من مختلف الجهات، والتي تعزز بشكل كبير من قدرة المؤسسة على تحقيق مهمتها والارتقاء بجودة الرعاية الصحية التي تقدمها، لافتة إلى أن هذه التبرعات تسهم بشكل فعال في إتمام بناء المركز الجديد في القاهرة، الذي يساهم في توفير الرعاية الصحية للمرضى ودعم الأفراد الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة، وتقديم خدمات طبية متقدمة وتحسين جودة حياة العديد من الأشخاص. وأعربت عن امتنانها العميق لبنك saib على تبرعهم للمؤسسة، بما يعكس التزام البنك بدعم الجهود الإنسانية وتحسين الخدمات الصحية في المجتمع، ويمثل شراكة قيمة تساهم في تحقيق أهداف مؤسسة مجدي يعقوب.

في نفس السياق، أشار طارق عبده، إلى أن مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب تمثل صرحًا طبياً فريدًا من نوعه، حيث تتبع أحدث الأساليب والتقنيات فى مجال أمراض وأبحاث القلب، وتقدم العلاج لجميع فئات الشعب بالمجان. لذلك فإنها تعتبر نموذجًا واضحًا لتلك الجهات الجديرة بالثقة والتي نطمئن إلى التعاون معها من أجل المساهمة في الارتقاء بصحة غير القادرين، الأمر الذي يُعد أحد أهم اهتماماتنا فى إطار المسئولية المجتمعية. وأضاف أن هذا البرتوكول الجديد الذى تم توقيعه مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب هو استكمالاً للتعاون الوثيق والشراكة الناجحة بين البنك والمؤسسة والتى بدأت منذ عام 2021.

جدير بالذكر قيام البنك بالتبرع لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، لإجراء عمليات قسطرة قلب للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة (متلازمة داون) فى مركز أسوان للقلب خلال 2021، بالإضافة إلى التكفل بإنشاءات في مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد الجاري تشييده في القاهرة، وكذلك إطلاق حملات تبرعات لصالح المؤسسة في شهر رمضان المبارك خلال العامين الماضيين، نتج عنهما جمع مبلغ تبرعات من عملاء بطاقات saib الائتمانية ومسبقة الدفع مما أتاح إجراء عمليات قلب مفتوح.