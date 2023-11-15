نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف لعام 2023/ 2024 بالحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف بمدينتي الحوامدية وأبوالنمرس ، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويوجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة؛ إذ تابع النائب أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصرش أسيوط حتي كورنيش النيل بمدينة الحوامدية تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

كما وجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

وتفقد النائب مشروع الصرف الصحي بمدينة الحوامدية، مشددًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، ورافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومسئولي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذه لأعمال الرصف.