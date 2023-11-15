السبت.. منى شعير تستلهم أعمال الحجار بقاعة زياد بكير في الأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا معرض الفنانة منى شعير والذي يقام تحت عنوان “من وحي الحجار” ويفتتح في السادسة والنصف مساء السبت 18 نوفمبر ويستمر حتى 25 نوفمبر.

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها احبار اكوالين ، ريشة على ناصبيان ، ألوان أكريليك على توال ، وتستلهم أعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها .

الجدير بالذكر أن منى شعير حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك ، عضو نقابة الفنانين التشكليين ، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات أعمال المسرح القومى للطفل غيره ، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة .