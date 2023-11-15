اتحاد العمال: يختتم برنامج الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لعمال البحرين

اختتم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برنامج الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والذي نظمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لصالح اتحاد نقابات عمال البحرين الحر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والذى يتضمن تبادل الخبرات التدريبية والتثقيفية.

وفي بداية كلمته، رحب جبران بيعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وأسامه سلمان الأمين العام و الوفد المرافق لهما وثمن جبران العلاقه التبادلية بين الاتحادين في مجال العمل النقابي.

وشدد جبران علي اهمية التفاوض والحوار في العمل النقابي لما له من الأثر الايجابي في مجال العمل وكيفية الحصول علي مكتسبات للعامل و الحفاظ علي حقوقه في ظل الحوار القائم علي علم ودراسة وخبرات.

وأكد محمد جبران، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دائم التواصل مع جميع الاتحادات العمالية سواء العربية أو الأجنبية لتبادل الخبرات سواء العلمية أو العملية لتعظيم الإستفادة بما يعزز مصالح جميع العمال والنقابيين.

وأضاف جبران، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يحرص دائما على استقبال كافة الوفود العربية من مختلف الاتحادات لدعم اواصر الصداقة وتبادل الخبرات من أجل خلق وحدة نقابية وايجاد طرق سليمة للتفاوض الجماعي لوضع حلول لجميع القضايا العمالية بأسلوب علمي يوازن بين مصالح كافة الأطراف ويصل بهم إلى نتيجة مرضية دون الدخول في صراعات من الممكن أن تؤدي إلى فقدان مكتسبات لصالح العمال.

وافتتح فاعليات اليوم الاول في البرنامج التدريبى ، رابح عسل رئيس الاتحاد المحلى لعمال العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلاً عن رئيس اتحاد عمال مصر، والذى اكد خلال كلمة الافتتاحية،ان ما تملكه المؤسسات العمالية من قوة تستوجب تعظيم الإستفادة منها بما يعزز مصالح جميع العمال والنقابيين، من خلال وضع إستراتيجية نقابية تكون مؤثرة على المستويين العربي والدولي.

وأوضح عسل أن الدورات التأهيلية للكوادر النقابية العربية، تمثل فرصة للخروج بثقافة نقابية حديثة في فكرتها وعميقة في جذورها تؤكد على الوحدة النقابية العربية كما أكد عسل علي ضرورة التواصل المستمر بين الاتحادين لتبادل الخبرات النقابية وتعزيز الشأن العمالي بين البلدين .

وحرص اتحاد عمال مصر، على تكريم المشاركين بالدورة التدريبية ومنحهم شهادات تقدير مع التأكيد عليهم بضروره نقل المحتوى العلمي للقواعد العمالية، واشاد المتدربين بالمحتوى والمادة العلمية التى تنولها البرنامج التدريبى والدور الذى يقوم به اتحاد عمال مصر لدعم العمال الاشقاء العرب.

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