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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. طاقم صحفي يتعرض لقصف إسرائيلي في قرية بجنوب لبنان

طاقم صحفي يتعرض لقصف
طاقم صحفي يتعرض لقصف إسرائيلي في قرية بجنوب لبنان
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لتعرض مجموعة من الصحفيين للقصف خلال تغطيتهم آثار غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في قرية يارون جنوب لبنان. 

وأصيب صحفي في قناة الجزيرة بجروح طفيفة في الساق، بينما تضررت سيارة تابعة للقناة القطرية، مما أدى لتخلفها عن الموكب في أثناء مغادرة الصحفيين للمنطقة.

وكانت قناة "إم تي في" اللبنانية التي شاركت في التغطية قد عرضت لقطات من الغارة الثانية فور وقوعها قرب قافلة الصحفيين. يأتي هذا بعد مرور شهر على الغارة الإسرائيلية التي تسببت في مقتل الصحفي عصام عبد الله الذي يعمل لدي وكالة رويترز.

غارة إسرائيلية قرية يارون قناة الجزيرة رويترز