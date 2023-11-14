وزير دفاع الكيان الصهيوني: يجب هزيمة حماس وإلا لن يكون لإسرائيل وجود

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يجب هزيمة حركة حماس "وإلا فلن يكون لإسرائيل وجود في هذا المكان".

واضاف: "الجيش الإسرائيلي يسيطر على قطاع غزة.. لن يكون هناك مكان محصن في أي مكان في قطاع غزة، سنقوم بتفكيك حماس بالكامل".

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وعندما سئل عن الحرب على الجبهة الشمالية، أجاب وزير دفاع الإحتلال الصهيوني، أنه في هذه اللحظة "تركز قوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية ولكن تحافظ على الأمن في الشمال.. سلامة سكان الشمال وسكان الجنوب لهما القدر نفسه من الأهمية.. سنعرف ما يجب فعله ضد أي تهديد".

وقال غالانت في تصريحات اليوم الثلاثاء، حول عدد الضحايا في غزة، إن "الأرقام، كما أفاد الفلسطينيون، حوالي 11.000. الرقم المهم هو أن هناك ما لا يقل عن 3000 إرهابي بينهم، بالإضافة إلى 1000 قتلوا في الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

لذلك نحن نتحدث عن أعداد كبيرة تستوعبها حماس يوما بعد يوم نتيجة الهجمات، وسنواصل ذلك. يجب هزيمة حماس وإلا فلن يكون لنا وجود في هذا المكان".

ولم يتطرق غالانت لباقي القتلى الفلسطينيين والبالغين (بحسب أرقامه) أكثر من 7000 مدني بينهم نساء وأطفال.

وقال غالانت في إيجاز صحفي يومي إن "الجيش الإسرائيلي اخترق دفاعات حماس حول مدينة غزة من الشمال والجنوب.. الجيش يسيطر على المنطقة الواقعة فوق الأرض في شمال غزة، وخاصة في مدينة غزة".

وأضاف: "لقد أذنت للجيش بمواصلة التقدم، اليوم وفي الأيام المقبلة، لاستكمال المهام".

وقال: "نحن في المرحلة الثانية من الحرب في غزة، في المرحلة الأولى، هاجمنا بقوة كبيرة، وفي المرحلة الثانية، في غضون أسبوعين تقريبا، كنا نعمل مع العديد من القوات في قلب مدينة غزة".