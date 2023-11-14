الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على حماس

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا جولة جديدة من العقوبات، اليوم الثلاثاء، على حماس في إطار سعيهما إلى قطع التمويل عن الحركة الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن الجولة الثالثة من العقوبات منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتستهدف هذه الإجراءات مسؤولين رئيسيين في حماس والآليات التي تقدم من خلالها إيران الدعم لحماس وحليفتها حركة الجهاد الفلسطينية، وهي جماعة مسلحة أخرى.

وركزت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها عن العقوبات بشكل خاص على الدعم المالي والعسكري الذي يقدمه النظام الإيراني لحركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.

وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان له، على أن “الدعم الإيراني، في المقام الأول من خلال الحرس الثوري الإسلامي، يمكّن أنشطة حماس والجهاد، بما في ذلك من خلال تحويل الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي.

وقد قامت إيران بتدريب مقاتلي حماس في فلسطين على إنتاج وتطوير الصواريخ في غزة بينما قامت أيضًا بتمويل المجموعات التي تقدم الدعم المالي للمقاتلين المنتمين إلى حماس.

وأضافت بريطانيا ستة تصنيفات جديدة إلى قائمة عقوبات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك أربعة أفراد مرتبطين بحركة حماس، حسبما أظهر تحديث لموقع الحكومة البريطانية على الإنترنت.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا، بما في ذلك المملكة المتحدة، لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها".

منذ هجوم حماس، فرضت واشنطن ثلاث جولات من العقوبات على الحركة الفلسطينية، وقد استهدفت المحفظة الاستثمارية للجماعة وأصدرت تنبيهًا للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويل حماس، بينما ناقش كبار المسؤولين إمكانية وصول الجماعة إلى الأموال في رحلاتها إلى الخارج.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى حماس على أنها جماعة إرهابية.

استهدف الإجراء الذي اتخذته واشنطن اليوم، على وجه التحديد محمود خالد الزهار، العضو البارز والمؤسس المشارك لحركة حماس، وممثل الجهاد الإسلامي في فلسطين لدى إيران ونائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين وزعيم جناحها العسكري المقيم في دمشق.

كما تم استهداف شركة الصرافة "نبيل شومان وشركاه" ومقرها لبنان، بالإضافة إلى مالكها ومؤسسها.

وقالت وزارة الخزانة إن حماس تستخدم الشركة لتحويل الأموال من إيران إلى غزة واتهمتها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجماعة.

وتجمد خطوة واشنطن أي أصول أمريكية لأولئك المستهدفين وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو لرويترز الأسبوع الماضي، إن الجهود الرامية إلى قطع تمويل حماس ستركز بشكل متزايد على وسطاء في دول ثالثة، وإن الأمر سيتطلب التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل.

وقد ركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز المزيد من التعاون في هذا المجال.