محافظ كفر الشيخ يلتقى بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة

التقّى، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، ، اليوم الثلاثاء، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، وعددهم 23 مدير مدرسة من أبناء محافظة كفرالشيخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

أعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بوجود هذه النماذج المشرفة من أبناء كفرالشيخ بالمنظومة التعليمية والتى تم اختيارها ضمن نخبة كبيرة من المعلمين، مقدماً لهم خالص التهنئة، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هى بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى في المكانة التى تستحقها الدولة المصرية.

أشار محافظ كفرالشيخ، الى أهمية دور المديرين الجدد بالعملية التعليمية والقيادة، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية بكفرالشيخ وتحقيق حاجة أبنائنا للمعرفة والتعلم، لافتاً إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة والتواصل بين الطالب والمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق عناصر نجاح منظومة التعليم بكفرالشيخ.

ومن جانبه قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن الدفعة الأولى بالمبادرة الرئاسية لإختيار 1000 مدير مدرسة، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة وتم اختيار 23 مدير مدرسة من محافظة كفرالشيخ من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، ليكونوا نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وتحقيق نقله نوعية في التعليم بمحافظة كفرالشيخ .



فيما قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية، أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب المتميزين ذوي الكفاءة، والذين تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل شامل وفق معايير علمية وفنية وتوجت باجتيازهم برنامج دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي، تمهيدًا لتولي إدارة المدارس، للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية .

وفى نهاية اللقاء قام وكيل الوزارة، يرافقه المديرين الجدد بزيارة مركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مشيداً بدوره الهام في النهوض بمستوى آداء العاملين، ورفع كفاءتهم، بمختلف قطاعات المحافظة، وتقديم البرامج التدريبية النوعية المتميزة وتعزيز أنماط التفكير والمهارات العلمية والمهنية المختلفة.

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