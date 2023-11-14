اتصالات من &e في مصر تفتتح أول فرع في السجل المدني بالعباسية

افتتحت شركة اتصالات من &e في مصر، أول فرع لشركة اتصالات من &e في مصر في السجل المدني وذلك من خلال الفرع الرئيسي بالعباسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتقديم كافة خدمات شركة اتصالات من &e في مصر لكافة المواطنين طوال الاسبوع مما يدعم جهود الدولة للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

تعد شركة اتصالات من &e في مصر هي الشركة الوحيدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تفتتح فرع داخل السجل المدني لتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين، وذلك كجزء من استراتيجيتها الجديدة لتحولها إلى مجموعة تكنولوجية متكاملة. حيث يأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات ذات القيمة المضافة لعملائها. وتعكس هذه الخطوة حرص شركة اتصالات مصر على الحفاظ على مكانتها الرائدة والمتميزة داخل قطاع الاتصالات المصري.

قام بافتتاح الفرع المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر من &e وذلك في حضور كل من اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية و اللواء أحمد الخطيب، مدير الإدارة العامة للنظم والمعلومات الأحوال المدنية.

أكد حسام المعداوي أن افتتاح الفرع الجديد وتعاون الشركة مع وزارة الداخلية يمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها اتصالات مصر لعملائها وغيرهم من المواطنين، حيث سيتمتع المواطن بجميع خدمات فروع اتصالات داخل السجل المدني ويأتي هذا ضمن جهود الشركة المستمرة لبذل أقصى جهد لتقديم خدمات متميزة وفعالة بشكل أفضل وأسرع لعملائها، وللمساهمة الفعّالة في دفع جهود الدولة نحو تحقيق خطط التحول الرقمي.

وأوضح ان شركة اتصالات من &e في مصر، في إطار جهودها لتحولها إلى مجموعة تكنولوجيا متكاملة، تسعى باهتمام إلى التعاون مع جميع هيئات الدولة والجهات الحكومية، بهدف تنويع الخدمات التي تقدمها، وليس فقط لعملائها، بل لجميع المواطنين. والشركة توجه الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير البيئة الملائمة للتعاون وتوسيع استثماراتها في مصر، كما توجه الشكر لوزارة الداخلية على هذا التعاون الذي من شأنه المساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي.

تجدر الإشارة إلى ان شركة اتصالات من &e قامت بالتعاون مع وزارة الداخلية لتقديم خدمات الأحوال المدنية، وذلك من خلال فرع شركة اتصالات بداون تاون التجمع الخامس لتقديم كافة خدمات ووثائق السجل المدني المميكنة، فضلا عن توفير ماكينة "السجل الذكي" بالفرع.