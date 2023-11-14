عميد آداب الزقازيق يحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور عبده كساب عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة الزقازيق أن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو تكريس للمسار الديمقراطي في أعقاب ثورتين للشعب المصري .

وحذر استاذ الفلسفة السياسية المعروف فى جامعة الزقازيق من عدم التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية مما تنتهزه وكالات الانباء العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية من فرصة للنيل من الدولة المصرية .

ودعا العميد الأسبق لاداب الزقازيق الشعب المصري إلى التخلى عن حزب الكنبة وإلغائه .



وأضاف أنه لابد من تغيير ثقافة الناخبين باعتبار أن أصواتهم غاية في الأهمية ومؤثرة فى عملية الانتخابات واختتم كساب حديثه قائلا أن تطور الأوضاع السياسية فى دول الجوار واشتعال الأمور فيها تفرض علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد فى مواجهة جميع التحديات .



جاء ذلك اليوم خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع اعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات فى مقر المجمع الاعلامى بالشرقية .



ومن جانبه وعد الاعلامى دسوقى عبدالله باستمرار الفعاليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى وحتى أواخر الشهر الحالي.