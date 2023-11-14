أسرة عبدالحليم حافظ تكشف حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني

كذبت أسرة الفنان عبدالحليم حافظ ما أثير مؤخرا حول زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني.

ونشر محمد شبانة، ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، بيانا صحفيا يهيب فيه بوسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما ينشر فيما يخص العندليب، مكذبا ما قالته شقيقة السندريلا في أحد لقاءاتها التليفزيونية بشأن زواجهما.

وكشف شبانة، عن تكليفه لأحد المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.