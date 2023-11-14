حجز سائق صدم سيدة في البساتين

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة سيدة أثر اصطدام سيارة بها أثناء عبور الطريق، وقررت حجز المتهم علي ذمة التحريات، والاستعلام عن أوراق السيارة محل الواقعة.

كما طلبت الاستعلام عن حالة المصابة، وتقرير طبي وافي عن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها، والتحرى حول الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم، مصابة باضطراب فى درجة الوعي واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُسائلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.