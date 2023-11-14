ضبط المتهم باحتجاز نجله والتهديد بقتله إثر خلافات مع زوجته السابقة بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بإحتجاز نجله والتهديد بقتله إثر خلافات مع زوجته السابقة بالمنوفية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام طليقها (فنى صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بإحتجاز نجلهما (طالب) ، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالى (نجار موبيليا) وقيامه بالتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدنى لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والصاروخ المعدنى ، وتحرير نجله المحتجز ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.