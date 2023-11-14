عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 39

استُشهد عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آُخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا، وبحرا، وجوا، في اليوم التاسع والثلاثين من العدوان المُستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية من القطاع، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على محيط مجمع الشفاء، وجامع الكنز، وبناية سكنية بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى الأماكن المستهدفة، لنقل الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب تواصل القصف والحصار على المدينة.

واستُشهدت سيدتان، وأصيب 9 آخرون بجروح، أحدها خطيرة، كحصيلة أولية، جراء قصف منزلين غرب خان يونس.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية (أمس) فقد تجاوزت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة الـ 11180 شهيدا، من بينهم 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنا.. بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 28 ألفا، كحصيلة غير نهائية، ولم تصدر الوزارة حتى الآن تحديثها بشأن ضحايا قصف الاحتلال لقطاع غزة.

