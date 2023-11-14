محمد حمزة يتصدر التصنيف الأوليمبي لسلاح الشيش

تصدر محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش رجال التصنيف الأوليمبي الجديد الصادر بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل “حمزة” صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.

كما تواجد باقي لاعبي مصر في مراكز متقدمة في التصنيف الأوليمبي لسلاح الشيش حيث تقدم علاء أبو القاسم للمركز السابع عشر، كما جاء عبدالرحمن طلبه في المركز الـ19 ومحمد حسن في المركز الـ30.

ويحتل المنتخب المصري لسلاح الشيش رجال المركز الثامن في التصنيف الأوليمبي الحالي برصيد 163 نقطة.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني بطولات كأس العالم للموسم الحالي الشهر المقبل، المقرر اقامتها في اليابان خلال الفترة من 8 حتى 10 ديسمبر القادم.