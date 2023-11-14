تواصل فعاليات مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية للطلاب بالوادي الجديد

يواصل قطاع تعليم الوادى الجديد، فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للكشف عن أمراض سوء التغذية.

يأتى ذلك بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة التعليم الإبتدائى بالمديرية ، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وقال سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض سوء التغذية " الأنيميا – السمنة المفرطة – التقزم ،ومراجعة الحالة الصحية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة، لافتا إلى توفير كافة المستلزمات لتنفيذ البرنامج داخل المدارس.