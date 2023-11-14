وزراء مالية "أبيك": اتساع الحرب بغزة يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي

أعلنت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، عن أن وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" أجمعوا على أن اتساع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء مالية "أبيك" في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية: "لقد تحدثنا عن المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، وأعتقد أنه كان هناك وجهة نظر مشتركة مفادها أنه يتعين علينا جميعا أن نفعل كل ما بوسعنا لاحتواء النزاع بين إسرائيل وحماس حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية".

وتابعت: أنه في حال تحول النزاع الحالي إلى حرب إقليمية، فقد يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع النزاع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة بشأن غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.