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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بطلة نادي بئر العبد الرياضي تحصل على المركز الثاني ببطولة الجمهورية

بطلة نادي بئر العبد
بطلة نادي بئر العبد الرياضي تحصل المركز الثاني ببطولة الجمهو
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فازت شروق عبدالرحمن لاعبه بنادي بئر العبد الرياضي بشمال سيناء، ببطولة الجمهورية المركز الثاني لألعاب ًالقوي 3000 متر بمدينة الإسكندرية وحصولها علي الميدالية الفضية وذلك بعد منافسة قوية بين اللاعبين اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.
وهنأ ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء البطلة وأضاف، أن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة، من أجل مستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.
وقد شهد استاد الإسكندرية، الجمعة الماضية، انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوي تحت 16سنة، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، يأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي “الرياضة أمن قومي”.

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